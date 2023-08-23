وفد نيابي يزور حاكم مصرف لبنان بالإنابة..اللقاء تمحور حول سياسات المركزي الحالية الهادفة إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين

زار النواب مارك ضو وضاح الصادق وميشال الدويهي اليوم، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين، وتمحور اللقاء حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان.

وأبلغ ممثلو مصرف لبنان النواب انهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذوا الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبرّرة التي أعطيت لها.



وناقش النواب مضمون المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على تغطية خسائر مصرف لبنان بدفعة موازية من خزينة الدولة في حال فقدان المصرف المركزي لرأس المال. وأكدوا ان "رسملة مصرف لبنان يجب ان تتم ضمن خطة شاملة في إطار صندوق النقد الدولي وعدم اعتماد حلول مؤقتة تتحول الى دائمة".



من جهة أخرى اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة ان "العرض لم يعد قائماً والتوجّه حالياً الى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان".



وفي ما خصّ الذهب، ركّز النواب على التصدّي والرفض القاطع لأي محاولات رهن أو بيع أو التصرّف باحتياطي الذهب لتمويل الدولة الذي يسمح باستمرار الفساد في غياب أي إصلاحات.



كما طالبوا بتفعيل سياسة لبنان للتدخّل بالأسواق لتوحيد سعر الصرف ولتثبيت سعر الليرة حسب المادة ٧٥، ٨٣ وأهمية إصدار تعميم واضحة عن سياسة واطار تدخل مصرف لبنان لتوحيد سعر الصرف واستقرار الليرة والمنصة التي يعتمدها المركزي للقيام بتلك المهام. كما ضرورة تطوير العمل لوقف الظلم اللاحقة بالمواطنين من خلال التعاميم الصادرة من مصرف لبنان خاصة ١٥١ الذي يخصم ٨٠% من مستحقات المواطنين الأكثر حاجة. كما إقترحوا تطوير التعميم ١٥٨ لزيادة ما يسدد للمواطنين بما يسمح لهم بعيش كريم بظل ارتفاع الأسعار.



في موضوع شركة الكهرباء تم التأكيد على ضرورة صرف المبالغ لصالح شركة كهرباء لبنان بأسرع وقت ممكن لتأمين الكهرباء للمواطنين، بما لا يخلّ بسعر صرف العملة الوطنية .



أما في ما يتعلق بالحلول الجذرية فقد اكد النواب الثلاثة وحاكم المركزي بالانابة ونوابه انهم متمسكون بضرورة الاسراع بإقرار كافة القوانين الإصلاحية التي تسمح بإنقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، خاصة قانون هيكلة المصارف بعد مراجعتهم لمشروع القانون التي تقدمت به الحكومة عبر النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم.