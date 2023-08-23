النائب السابق إدي معلوف لـ"الجديد": مرشحنا هو الوزير جهاد أزعور والتحليلات ليست دقيقة

النائبة غادة أيوب لـ"الجديد": كحد اقصى حتى يوم الاثنين المقبل سيتم الاعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور للرئاسة والتلاقي واضح بين مختلف قوى المعارضة