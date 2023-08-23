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محليات
مؤتمر صحافي للنائب ياسين ياسين عند الساعة 11 من قبل ظهر الغد يتناول خلاله عدم قانونية المزايدات الخاصة بخدمة SMS في شركات الاتصالات
2023-08-23 | 13:15
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مؤتمر صحافي للنائب ياسين ياسين عند الساعة 11 من قبل ظهر الغد يتناول خلاله عدم قانونية المزايدات الخاصة بخدمة SMS في شركات الاتصالات
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مؤتمر صحافي للنائب ياسين ياسين عند الساعة 11 من قبل ظهر الغد يتناول خلاله عدم قانونية المزايدات الخاصة بخدمة SMS في شركات الاتصالات
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