ميقاتي أجرى إتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون مستفسراً عن تفاصيل الحادث الذي أدى الى سقوط طائرة مروحية للجيش وقدم له التعازي بالضابطين الشهيدين متمنياً للرتيب الجريح الشفاء العاجل

باسيل: التقرير الاولي كشف حجم ارتكابات كبيرة بالمصرف المركزي وعلى حاكم المصرف بالانابة ونوابه واجب كشف الحقائق كاملة من دون ما يطلب منهم القضاء أو اي مرجعية ثانية