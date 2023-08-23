سلسلة تعازي بالشهيدين اللذين سقطا إثر وقوع طوافة عسكرية تابعة للجيش

تقدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي باسم مجلس النقابة واسمه الشخصي، من "الجيش اللبناني قيادة ضباطا ورتباء وجنودا بأحر التعازي على استشهاد الضابطين في سلاح الجو اللبناني بحادث تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش. وتمنى الشفاء السريع للمعاون اول الجريح، منوها إلى تضحيات الجيش وتفانيه في سبيل الوطن واستقراره".

بدوره، علّق النائب فريد الخازن على حادثة تحطّم طوافة تابعة للجيش اللبناني في حمانا واستشهاد عنصرين قائلا: "بخبر فاجعة سقوط طوافة للجيش في منطقة حمانا، نعزّي قيادة الجيش وأهالي الشهيدين، سائلين الله ان يتغمدهما بواسع رحمته ويُلهِم ذويهم الصبر والسلوان، وداعين للعسكري الجريح الشفاء العاجل".



من جهته، اشار النائب ميشال ضاهر الى انه "بعد الحادثة المؤلمة التي أدّت الى استشهاد البطلين في سلاح الجو اللبناني في حادثة تحطّم الطوافة الليلة أتقدّم من قيادة الجيش اللبناني وأهالي الشهداء بخالص العزاء وأتمنى الشفاء العاجل للجريح الثالث".