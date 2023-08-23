البعريني قدم التعازي لقائد الجيش

وجّه عضو تكتّل" الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني تعازيه الحارّة لقيادة الجيش غداة المصاب الذي ألمّ بعناصر المؤسسة في حمّانا، وأدى إلى استشهاد اثنين من طاقم الطوافة.



وتمنّى في بيان" الشفاء العاجل للجريح".