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محليات

"الجمهورية": نجحت مرجعية مالية في فتح أبواب جديدة لتسهيل عمل القطاع المصرفي مع الخارج.

2023-08-24 | 02:42
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&quot;الجمهورية&quot;: نجحت مرجعية مالية في فتح أبواب جديدة لتسهيل عمل القطاع المصرفي مع الخارج.
"الجمهورية": نجحت مرجعية مالية في فتح أبواب جديدة لتسهيل عمل القطاع المصرفي مع الخارج.



الجمهورية

سخرت مراجع ديبلوماسية من بعض المواقف التي تتجاهل "الف باء" طريقة التعاطي مع المجتمع الدولي وخصوصاً في مسائل حساسة لا يمكن قياسها بالصراع الداخلي.

نجحت مرجعية مالية في فتح أبواب جديدة لتسهيل عمل القطاع المصرفي مع الخارج.

جرت اتصالات بين مرجعين لطائفة في بلدين مجاورين للتداول في أحداث معينة في بعض مناطق إحدى الدولتين، والتي تعني أبناء هذه الطائفة.


اللواء

تساءلت مصادر نيابية كيف يمكن لنواب يقاطعون الجلسات التشريعية المطالبة بقوانين إصلاحية تتمسك بها الادارة الجديدة للنقد.

صرفت بعض المصارف الكبرى النظر عن إعطاء قروض شخصية أو للطاقة الشمسية، لأسباب غير واضحة تماماً!

سجل سعر صرف الدولار الاميركي في دولة قريبة ارتفاعاً هستيرياً، جعل اليد العاملة تهرب الى البلدان المجاورة!


نداء الوطن

تسود قطيعة بين وزير خدماتي ومرجعيته السياسية، ولم ينجح الوزير المذكور في الاتصال حتى هاتفياً بمرجعيته التي تسجِّل ملاحظات سلبية على أدائه.

لوحظ أن أحد المهرجانات المناطقية، الذي تتولى زوجة نائب سابق تنظيمه، لم يشهد الاقبال المطلوب على عكس مهرجان موازٍ شهدته البلدة.

يتردد أنّ طلبات الوزراء المقاطعين لجلسة مجلس الوزراء والتي يضغطون لإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء، تكاد توازي طلبات الوزراء المشاركين.


البناء

أكد خبراء عسكريون أن الحديث عن قرار أميركي بالإمساك بالحدود السورية العراقية والسيطرة على مدينة البوكمال يعادل قرار حرب كبرى في المنطقة لا تبدو أميركا مستعدّة لها ورأوا في ترويج الفرضية محاولة لرفع معنويات الميليشيات العاملة تحت العباءة الأميركية وتشجيع الجماعات المناوئة للدولة لتصعيد أنشطتها العدائية للمفاوضة على مقايضة العملية الافتراضية بأعمال المقاومة ضد الأميركيين.

قال مرجع سياسي عربي إن السعودية تلقت عرضاً أميركياً بحلف دفاعي ومفاعل نووي سلمي اذا وافقت السعودية على التطبيع مع كيان الاحتلال وفق وعد أميركي بمواصلة العمل على حل الدولتين وأن القيادة السعودية أجابت بأن كل ما هو ثنائي يجب أن يبقى ثنائياً ماذا تقدم السعودية لأميركا والعكس أما إدخال طرف ثالث مثل الكيان، فيجب أن يرتبط بسؤال ماذا سيقدم الكيان؟



الأخبار

رغمَ اجتماعه بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتأكيد الأخير على تأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية، لا يزال قائد الجيش العماد جوزيف عون يعبّر أمام زواره عن قلقه من عدم القدرة على تغطية الطلبات اللوجستية للجيش. وكشفت مصادر مطّلعة أنه في حال حصول حرائق، لم تعد لدى الجيش القدرة على استخدام الطوافات بسبب الكميات المحدودة للمحروقات، فضلاً عن أن الوجبات الغذائية لـ 80 ألفاً من العسكر قد لا تكون متوافرة، خصوصاً أن تمويلها كان في السنوات الأخيرة من هبات خارجية، كما أن الهبة القطرية لدعم الرواتب والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار تكفي حتى نهاية العام فقط.

يسعى النائب عبد الرحمن البزري بالتّعاون مع النائبة السابقة بهيّة الحريري إلى إرساء تحالفٍ يتيح للمرشحين إلى انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (4 أعضاء من محافظة الجنوب) الفوز بالتزكية من دون معركة، على أن يبقى أعضاء صيدا أنفسهم في الدورة المقبلة. ويتردّد أنّ عضو المجلس الحالي عبد الحليم الزين هو مرشّح توافقي مقبول من جميع الأطراف، فيما ستدعم الحريري عضو المجلس المقرّب منها فايز البعاصيري، وتنوي «الجماعة الإسلامية» أن تكون لها حصّتها عبر ترشيح العضو الحالي موفّق الرواس. في المقابل، يؤكد مقرّبون من الرئيس فؤاد السنيورة أنّ الأخير لا يُحبّذ التدخّل في أسماء المرشحين.

تواجه اللجنة القضائيّة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المكلّفة بالبتّ في طلبات الترشيح إلى انتخابات «الشرعي» في 1 تشرين الأول المقبل مشكلة في عقد اجتماعاتها مع دخول أحد أعضائها، رئيس المحكمة الشرعية السنية العُليا الشيخ محمّد عسّاف، إلى المستشفى للخضوع لجراحة دقيقة، إضافة إلى عدم تمكّن بعض أعضائها من القدوم دورياً من مناطقهم البعيدة إلى مقر دار الفتوى للنظر في هذه الطلبات وإجراء التعديلات على الهيئة الناخبة وغيرها من الأمور القانونيّة المتصلة بهذا الاستحقاق. لذلك، يجري درس اقتراح بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها عن بُعد عبر تطبيق «زوم». علماً أن طلبات الترشيح لم تتعدَّ حتى الآن الـ15 في كل المناطق، ومن المرجّح أن يرتفع الرقم بعد اكتمال الاتصالات والتحالفات قبل إقفال باب الترشيح في 2 أيلول المقبل.


الأنباء

اجراءات متخذة مؤخراُ تؤكد ان قرارات كثيرة في السابق كان من الممكن تفاديها وتوفير تداعياتها.

ملف تفجيري بات بحكم المعالَج ولن يكون له أي تداعيات أخرى على الأرض.
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