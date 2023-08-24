السفارة الفرنسية تتقدم بأحرّ التعازي من الجيش اللبناني بعد ان فقدا الضابطان حياتهما في حادثة تحطم الطوافة





تقدمت السفارة الفرنسية بأحرّ التعازي من الجيش اللبناني بعد ان فقدا الضابطان حياتهما في حادثة تحطم الطوافة الامس.



ستبقى فرنسا داعمة للجيش في جميع الظروف.