النائب وائل وائل أبو فاعور لـ"الجديد": تقدمت بإخبار امام النيابة العامة التمييزيّة ضد المتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة وذكرت أسماء الشركات الوهمية والمتورطين وعينة من الأدوية

‎مراسلة "الجديد": النائب وائل أبو فاعور تقدم بإخبار الى النيابة العامة التمييزيّة في قصر العدل في بيروت ذكر فيه اسماء الشركات والأشخاص والمهربين والمتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة