جورج عدوان من مجلس النواب: وسيم منصوري طلب أن أخبركم بأن كل النقاط التى وردت في تقرير الفاريز ولم يتم الإجابة عليها جاهز الأخير للإجابة عنها كما الإجابة عن كل الممارسات التى قام بها مصرف لبنان