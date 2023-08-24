حاصباني من مجلس النواب: تقرير التدقيق الجنائي كشف أن هناك ممارسات خاطئة حصلت بسبب حاجة الدولة للتمويل بتواطؤ بين وزارة المالية ومصرف لبنان

أشارت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيانٍ إلى أنّ "البعض لا يتركون مناسبة أو فرصة للتهجّم على الدولة السورية الشقيقة وقيادتها مع مطالبتهم المستمرّة باحترام سيادة بلدنا واستقلاليته ورفض التدخلات الخارجية فيه، وبذلك يعتدون عن قصدٍ على سيادة دولة أخرى ويعطون لنفسهم حقّ التدخلّ في شؤونها الداخلية".



