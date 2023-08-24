"التوحيد العربي" معزياً قيادة الجيش: لإنصاف المؤسسة العسكرية التي تقوم بمهماتها بروح وطنية عالية

وتقدم البيان "بخالص العزاء من المؤسسة العسكرية قيادة وافرادا ومن عائلتي الشهيدين في سلاح الجو اللبناني ،متمنياً الشفاء العاجل للمعاون الجريح احمد صيدح".

كما حيا البيان "تضحيات الجيش اللبناني الذي يشكل كرامة الوطن وحامي استقراره وأمنه وأمانه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، داعياً " الجهات المعنية الى إنصاف المؤسسة العسكرية التي تقوم بمهماتها بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة على الرغم من كل الظروف المأسوية والى الالتفاف حول الجيش ودعم صموده وجهوده والاجراءات التي يتخذها وتشكل درعاً حصيناً للوطن".