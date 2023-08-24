السفير محمد الزعبي يعزي الجيش والقوات الجوية وأهالي الضابطين الطيارين

أشارت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيانٍ إلى أنّ "البعض لا يتركون مناسبة أو فرصة للتهجّم على الدولة السورية الشقيقة وقيادتها مع مطالبتهم المستمرّة باحترام سيادة بلدنا واستقلاليته ورفض التدخلات الخارجية فيه، وبذلك يعتدون عن قصدٍ على سيادة دولة أخرى ويعطون لنفسهم حقّ التدخلّ في شؤونها الداخلية".
نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر العسكريين اللذين استشهدا اثر سقوط طوافة الجيش اللبناني ليل أمس في منطقة حمانا. وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن "هذا الفيديو تم التقاطه قبل سقوط طوافة الجيش اللبناني بساعات قليلة".