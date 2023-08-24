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محليات

فواز طرابلسي يعلّق على الأحداث المتنقلة من عين الحلوة الى الكحالة .."الحرب تحتاج الى طرفين منظمين"

2023-08-24 | 06:12
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فواز طرابلسي يعلّق على الأحداث المتنقلة من عين الحلوة الى الكحالة ..&quot;الحرب تحتاج الى طرفين منظمين&quot;
فواز طرابلسي يعلّق على الأحداث المتنقلة من عين الحلوة الى الكحالة .."الحرب تحتاج الى طرفين منظمين"

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فواز طرابلسي يعلّق على الأحداث المتنقلة من عين الحلوة الى الكحالة .."الحرب تحتاج الى طرفين منظمين"

محليات

فواز طرابلسي

عين الحلوة

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الديمقراطي اللبناني: الأولى الإهتمام بأهلنا في لبنان بدلاً من اقتناص الفرص للتصويب المستمر على سوريا
10:12

الديمقراطي اللبناني: الأولى الإهتمام بأهلنا في لبنان بدلاً من اقتناص الفرص للتصويب المستمر على سوريا

أشارت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيانٍ إلى أنّ "البعض لا يتركون مناسبة أو فرصة للتهجّم على الدولة السورية الشقيقة وقيادتها مع مطالبتهم المستمرّة باحترام سيادة بلدنا واستقلاليته ورفض التدخلات الخارجية فيه، وبذلك يعتدون عن قصدٍ على سيادة دولة أخرى ويعطون لنفسهم حقّ التدخلّ في شؤونها الداخلية".

10:12

الديمقراطي اللبناني: الأولى الإهتمام بأهلنا في لبنان بدلاً من اقتناص الفرص للتصويب المستمر على سوريا

أشارت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيانٍ إلى أنّ "البعض لا يتركون مناسبة أو فرصة للتهجّم على الدولة السورية الشقيقة وقيادتها مع مطالبتهم المستمرّة باحترام سيادة بلدنا واستقلاليته ورفض التدخلات الخارجية فيه، وبذلك يعتدون عن قصدٍ على سيادة دولة أخرى ويعطون لنفسهم حقّ التدخلّ في شؤونها الداخلية".

الجيش نعى شهيدي حادث تحطم الطوافة العسكرية في منطقة حمانا
10:06

الجيش نعى شهيدي حادث تحطم الطوافة العسكرية في منطقة حمانا

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

10:06

الجيش نعى شهيدي حادث تحطم الطوافة العسكرية في منطقة حمانا

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

مقطع فيديو متداول للعسكريين اللذين استشهدا اثر سقوط الطوافة العسكرية ليل أمس
09:39

مقطع فيديو متداول للعسكريين اللذين استشهدا اثر سقوط الطوافة العسكرية ليل أمس

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر العسكريين اللذين استشهدا اثر سقوط طوافة الجيش اللبناني ليل أمس في منطقة حمانا.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن "هذا الفيديو تم التقاطه قبل سقوط طوافة الجيش اللبناني بساعات قليلة".

09:39

مقطع فيديو متداول للعسكريين اللذين استشهدا اثر سقوط الطوافة العسكرية ليل أمس

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر العسكريين اللذين استشهدا اثر سقوط طوافة الجيش اللبناني ليل أمس في منطقة حمانا.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن "هذا الفيديو تم التقاطه قبل سقوط طوافة الجيش اللبناني بساعات قليلة".

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