إقفال معمل لتصنيع الحلويات في صور بالشمع الأحمر... واليكم السبب

نظم مفتشو مكتب مصلحة الاقتصاد الاقليمي في الجنوب جولة في صور في المحال والمؤسسات محور ديرقانون راس العين القليلة البياض المنصوري ، بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة في المدينة، تم بنتيجتها ختم معمل لتصنيع الحلويات في منطقة القليلة قضاء صور بالشمع الاحمر، بعدما تبين عدم التزامه القواعد العامة لسلامة الغذاء واستعمال مواد اولية منتهية الصلاحية ووجود حشرات في البرادات ومنطقة التحضير.

وعليه تم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز البضاعة المضبوطة، ومخابرة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي أمر بإقفال المعمل وختمه بالشمع الاحمر.