الجيش نعى شهيدي حادث تحطم الطوافة العسكرية في منطقة حمانا

-النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا

- من مواليد 25 /12/ 1994 دبل- بنت جبيل.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتبارا من 12 / 11 / 2012، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارا من 1 / 1 / 2023.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد.

- يرقى إلى الرتبة الأعلى بعد الاستشهاد.

ينقل الجثمان من المستشفى العسكري المركزي بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 8.00، حيث تقام له مراسم التكريم، ثم يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - دبل ، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه. وبتاريخي 26و27 / 8 / 2023 في منزل الشهيد الكائن في بلدة دبل. وبتاريخ 30 / 8 / 2023 في كنيسة مارتقلا - بقنايا اعتبارا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00.



- الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب

- من مواليد 30 / 12 / 1998 الشويفات-عاليه.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 14 / 11 / 2016، وتدرج في الترقية حتى رتبة ملازم اول اعتبارًا من 1 / 8 / 2022.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- الوضع العائلي: عازب.

- يُرقّى إلى الرتبة الأعلى بعد الاستشهاد.

ينقل الجثمان من المستشفى العسكري المركزي بتاريخ 25 / 8 / 2023 الساعة 7.30، حيث تقام له مراسم التكريم، ثم يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00 في ساحة ملعب ضهور الشويفات، ويوارى الثرى في مدافن ضهور الشويفات. تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 26و27 / 8 / 2023 اعتبارًا من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة رابطة سيدات الشويفات.