الابيض ترأس اجتماعاً للهيئات الضامنة: آلية جديدة لمرضى غسيل الكلى تكفل عدم انقطاع الدواء والمستلزمات وعدم تحميل المريض أي فروقات إضافية

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض الاجتماع الدوري للهيئات الضامنة العامة بحضور مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ومدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، ورئيس الطبابة العسكرية العميد داني بشراوي وممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد محمد دسوقي وممثل المديرية العامة للامن العام العقيد جو مزهر وممثلين عن شركات استيراد مستلزمات غسيل الكلى.

