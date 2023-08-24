أنطون الصحناوي يرفض الاتهامات الكاذبة والمفبركة الموجهة له: أحتفظ بحق ملاحقة جميع الأشخاص والجهات التي تقوم بفبركة ونشر تلك الأخبار والمعلومات الملفّقة

تعليقاً على الخبر الذي يتمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام حول الحادثة المُستهجنة التي وقعت ليل الأمس الأربعاء في منطقة الجميزة - مار مخايل، يوضح السيد أنطون صحناوي، ما يلي:

1- يؤكّد السيد أنطون صحناوي على تمسكه الكلي والتام بالحريات الأساسية والعامة والتي تشكل إحدى أبرز أسس لبنان وعلّة وجوده، سيما وأنه يُناضل من أجلها. وانطلاقا من ذلك، فإنّه يرفض ويُدين اعتداء ليل الأمس في منطقة الجميزة - مار مخايل كما أنّه يُدين أي اعتداء على الحريات العامة أو الفردية مهما كانت الأسباب والذرائع، ويضع أي انتهاك أو تعرّض من هذا القبيل بعهدة السلطات القضائية والقوى الأمنية التي هي وحدها المسؤولة عن تطبيق القوانين وحفظ الأمن وحماية الحريات.



2- يرفض السيد أنطون صحناوي رفضاً قاطعاً الحملة الافترائية الجديدة المُدبجّة بحقّه من قبل جهات معروفة الانتماءات، والرامية إلى المس بسمعته وإلحاق أشد الأذى والأضرار المعنوية والمادية به بما يشي بوجود نيات مبيّتة، لا سيما عن طريق ربط اسمه مجدّداً بمجموعات أو تجمّعات لا علاقة له بها إطلاقاً.



3- وفي مطلق الأحوال، ينفي السيد أنطون صحناوي الاتهامات الكاذبة والمُفبركة الموجّهة له ويحتفظ بحق ملاحقة جميع الأشخاص والجهات التي تقوم بفبركة ونشر تلك الأخبار والمعلومات الملفّقةً وتداولها بصورة مخالفة للواقع والقانون.



