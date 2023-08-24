الجيش: توقيف 7 أشخاص بجرائم مختلفة في عدة مناطق لبنانية

وكشفت المديرية، أن "دوريات من مديرية المخابرات أوقفت ، بتاريخ 23/8/٢٠٢٣، ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:- المواطن (ع.أ.) في منطقة سوق بعلبك لارتكابه جرائم الخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.- المواطن (م.ع.) في منطقة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب والسرقة، وطعن أحد الأشخاص، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات، وافتعال إشكالات.- السوري (م.أ.) في منطقة صبرا - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وقد ضُبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.- السوري (م.أ.) في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية لارتكابه جريمتَي تعاطي المخدرات وافتعال إشكالات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.