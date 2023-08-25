الجمهورية: الطرح الفرنسي قائم ولم يتغير

أوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي لصحيفة الجمهورية، أن "الطرح الفرنسي نفسه ما زال قائما ولم يتغير، الا ان فرنسا ليس لديها اي مانع من تقبل الاعتراضات والاقتراحات المطروحة ومناقشتها وتوضيحها خصوصا اذا كان هناك عتب او تساؤل لدى البعض".