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محليات

الجمهورية: الطرح الفرنسي قائم ولم يتغير

2023-08-25 | 01:27
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الجمهورية: الطرح الفرنسي قائم ولم يتغير
الجمهورية: الطرح الفرنسي قائم ولم يتغير

أوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي لصحيفة الجمهورية، أن "الطرح الفرنسي نفسه ما زال قائما ولم يتغير، الا ان فرنسا ليس لديها اي مانع من تقبل الاعتراضات والاقتراحات المطروحة ومناقشتها وتوضيحها خصوصا اذا كان هناك عتب او تساؤل لدى البعض".

وكشف المصدر للجمهورية، أن "الـ package التي كانت مطروحة سابقاً اي رئيس الجمهورية مقابل رئيس حكومة لم تعد مطروحة لأنها لم تؤد الى نتيجة الا ان الطرح الفرنسي الاساسي ما زال مطروحاً". 

وحذر المصدر الأطراف المعنية والمعرقلة للملف الرئاسي اللبناني من تداعيات فشل المهمة الأخيرة للموفد الفرنسي" واعتبرها "المحاولة الاخيرة المتاحة والمتبقية للبنان لإنقاذه من الوضع القائم"، مذكّراً أن "فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تسعى اليوم الى "حشر الملف اللبناني من ضمن الملفات الاولوية للدول الكبرى فإذا فشلت في المهمة، جميع الاحتمالات ستفتح سواء من عقوبات اميركية وأوروبية وغيرها".
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