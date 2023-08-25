مصادر الثنائي الشيعي للجمهورية: لا علاقة لحركة أمل بالحوار القائم بين الحزب والتيار

أفادت صحيفة الجمهورية، بأنه "مع انطلاق الحفر والتنقيب في البلوك رقم ٩ اشتد التوتر بين "عين التينة" و"ميرنا الشالوحي" عبر المنابر والخطابات ووسائل الاعلام التابعة للطرفين ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنافست على منصة الحفر، والتي كان اول من نقب فيها عن الخلاف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون، واللذين استفزّتهما صورة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على منصة الحفر مقابل المياه الاقليمية في الناقورة، الامر الذي طرح علامات استفهام حول مصير الحوار الجاري بين "حزب الله" و"التيار" وما اذا كان سيتأثر بموجة التوتر النفطية خصوصا وانّ "الحزب" يناقش مع حليفه حركة "امل" في ورقة باسيل".