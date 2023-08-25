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محليات

نداء الوطن: المؤشرات تدل على فشل المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية ولا يمكن لدولة أن تلعب دور الوسيط وهي منحازة لطرف

2023-08-25 | 01:53
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نداء الوطن: المؤشرات تدل على فشل المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية ولا يمكن لدولة أن تلعب دور الوسيط وهي منحازة لطرف
نداء الوطن: المؤشرات تدل على فشل المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية ولا يمكن لدولة أن تلعب دور الوسيط وهي منحازة لطرف

أكدت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة نداء الوطن، أنّ "كل المؤشرات تدل الى أن المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية تتجه نحو الفشل، لأنه لا مقومات لنجاحها، وسبب الفشل أنه لا يمكن لأية دولة أن تلعب دور الوسيط وهي في الوقت نفسه منحازة لطرف".

وأضافت: "منذ انطلاق المبادرة الفرنسية وصولاً الى رسائل لودريان، هناك تخبط وخروج عن الأصول الديبلوماسية والتعامل بين الدول وانحياز. وأمام كل هذه الأمور، لا يبدو أنّ الدولة الفرنسية تملك عناصر القوة والنفوذ في لبنان، كذلك يعتري الأداء الفرنسي الارتباك من قوى سياسية ممانعة تستخدم فرنسا لمصلحتها. وفي المقابل، تريد المعارضة من المجتمع الدولي أن يكون منسجماً مع مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية وحماية الدستور اللبناني، لذلك قررت المعارضة عدم الاجابة عن رسالة لودريان، لأن في ذلك تجاوزاً لأصول التعامل مع الدولة اللبنانية. وهناك أكثر من فريق مما يسمى النواب التغييريين غير متحمس ليبعث برسالة الى لودريان. ما يعني أنه لم يعد هناك أحد يراهن على هذه المبادرة". 

وتابعت المصادر: "كان هناك في البدايات، بعد عودة لودريان الى لبنان، بعض الآمال في أن تفتح هذه العودة الباب للخروج من النفق الرئاسي، لكن بعد الضعف والارتباك الظاهرين، يمكن الاعتبار أن النسخة الثانية من المبادرة الفرنسية انتهت، وبالتالي فإنّ عودته مجدداً ستكون شكلية، ولم يعد هناك من رهان، الرهان الأساسي، هو على متغيّر ما سواء أكان داخلياً أم خارجياً، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن متغيّر، إلا إذا قرر جبران باسيل تبنّي سليمان فرنجية. وهو يعطي مؤشرات في هذا الاتجاه، لكنه لن يقدم في هذا المنحى. طبعاً نسمع بعض الأصوات تقول إن اتفاق الفريقين الحزب والتيار لا يلزم سائر الأطراف، لكن بالعكس، سيؤدي الى حالة تململ سياسية قد ترتد سلباً على هذا الثنائي".

وخلصت المصادر الى القول: "في الانتظار أصبح الملف الرئاسي ثانوياً ولم يعد هناك أي رهان على اختراق رئاسي، إلا إذا تبدلت المعطيات الداخلية والخارجية أو انحدر الوضع الى الفوضى، لكن لا مؤشرات اليوم الى كل ذلك".
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نداء الوطن: المؤشرات تدل على فشل المبادرة الفرنسية بنسختها الثانية ولا يمكن لدولة أن تلعب دور الوسيط وهي منحازة لطرف

محليات

صحيفة نداء الوطن

المبادرة الفرنسية

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