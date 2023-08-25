الأخبار: جنبلاط يؤكد وجوب الجلوس مع السيد حسن نصرالله ليس فقط من أجل انتخاب الرئيس بل من أجل مستقبل لبنان

أكدت صحيفة الأخبار " نقلاً عن الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قوله، في الشأن الرئاسي، أن "أحداً لا يريد اليوم التسوية، لكنها أكثر ما نحتاج إليه. تسوية لمصلحة البلد وليس لمصلحة أيّ من الأطراف في هذا الفريق أو ذاك. يُفترض أن يعرف هؤلاء أن المعادلات الخارجية لا تنفع. نعوّل على الدعم الخارجي لا على انتظار القرار من الخارج".