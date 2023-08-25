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محليات

الديار: قرار حاسم في واشنطن بإدراج بري على لائحة العقوبات

2023-08-25 | 02:25
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الديار: قرار حاسم في واشنطن بإدراج بري على لائحة العقوبات
الديار: قرار حاسم في واشنطن بإدراج بري على لائحة العقوبات

كشفت صحيفة الديار عن أنه "جاءت التسريبات الاميركية عبر مصادر مقربة من عوكر حيال عقوبات جديدة ستصدر قريباً حول شخصيات لبنانية مدنية وسياسية، ليزيد من تعقيدات المشهد المعقد أصلاً، خصوصاً ان تلك المصادر لوحت بوجود قرار حاسم في واشنطن بإدراج رئيس مجلس النواب نبيه بري على لائحة العقوبات، لكن يبقى الخلاف قائما حول التوقيت بين الخزانة الاميركية والخارجية حيث ترغب الثانية في الاستثمار الجيد لهذا الامر، سواء من خلال ابقائه سيفا مصلتا لاستعماله "كفزاعة" تلجم من خلاله اندفاعة "الثنائي"، او استخدامه عندما يكون مفيدا بحيث يخدم الحلفاء ومصالح الادارة الاميركية ولا يضر بها".

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الديار: قرار حاسم في واشنطن بإدراج بري على لائحة العقوبات

محليات

نبيه بري

صحيفة الديار

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