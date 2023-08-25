الشرق الاوسط: الراعي يريد إخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها وموقفه يتقاطع مع "قوى التغيير" برفض الاجابة على رسالة لودريان

لفت مصدر مقرب من البطريركية المارونية إلى أن "البطريرك الراعي أراد من خلال موقفه، ومع استعداد لودريان للعودة إلى بيروت في النصف الثاني من أيلول المقبل، إخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها".