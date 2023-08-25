الأنباء: لودريان غير منزعج من النواب الذين رفضوا الاجابة على رسالته الأخيرة وسيلتقيهم حتماً

نقلت المصادر عن فريق عمل لودريان لصحيفة الأنباء الالكترونية، أن "الدبلوماسي الفرنسي غير منزعج من النواب الذين رفضوا الإجابة على السؤالين اللذين وجههما، بل على العكس فإنه يحترم رأيهم، وهو سيلتقيهم حتماً أثناء وجوده في لبنان، دون أن تكشف المصادر ما إذا كان لودريان سيعقد معهم اجتماعاً موسّعاً في قصر الصنوبر أو ضمن إطار منفرد، لأنه لا يريد أن يغادر لبنان خالي الوفاض هذه المرة، ويريد أن يرفع تقريره إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل عرضه على نظرائه في اللجنة الخماسية لمناقشته في اجتماع آخر للجنة".