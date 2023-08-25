‏مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة يعلق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة ويطلب سحبها من الاسواق

كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في عيد الامن العام اللبناني عبر منصة "اكس": في عيد الأمن العام اللبناني، ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة، ‏ويثبتون الشرعية بالشرعية، ‏٧٨ عاماً، وأكثر، في خدمة الشعب والوطن".



وختم يهاشتاغ:" ‏⁧‫#معكن_الامن_بتجدد⁩ ‏⁧‫#تضحية_خدمة⁩ ‏⁧‫#الأمن_العام⁩".