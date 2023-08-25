النهار: تحية السلاح للشهيد ريشار صعب في المستشفى العسكري ونقل جثمانه إلى الشويفات
تكريماً لشهادته في حادثة تحطُّم المروحية في حمّانا، أدّت فرقة من الجيش، صباح اليوم، تحيّة السلاح للملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب في المستشفى العسكري المركزي، بحضور وأهل الشهيد وعائلة المؤسسة العسكرية.
ويُنقل جثمان الشهيد صعب إلى ساحة ملعب ضهور الشويفات، ثمّ يوارى الثرى في مدافن ضهور الشويفات.
والشهيد صعب من مواليد 30 / 12 / 1998 الشويفات-عاليه.
- تطوَّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 14 / 11 / 2016، وتدرج في الترقية حتى رتبة ملازم اول اعتبارًا من 1 / 8 / 2022.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: أعزب.
- يُرقّى إلى الرتبة الأعلى بعد الاستشهاد.