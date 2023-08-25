النهار: تحية السلاح للشهيد ريشار صعب في المستشفى العسكري ونقل جثمانه إلى الشويفات

تكريماً لشهادته في حادثة تحطُّم المروحية في حمّانا، أدّت فرقة من الجيش، صباح اليوم، تحيّة السلاح للملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب في المستشفى العسكري المركزي، بحضور وأهل الشهيد وعائلة المؤسسة العسكرية.