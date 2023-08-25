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محليات

وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي: جرى التوافق على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في إحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً

2023-08-25 | 04:06
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وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي: جرى التوافق على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في إحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً
وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي: جرى التوافق على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في إحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً
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وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي: جرى التوافق على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في إحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً

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