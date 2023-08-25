وسيم منصوري: لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق دون إقرار الاصلاحات

وسيم منصوري: كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد من فرص إنهيار الدولة ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر