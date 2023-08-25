وسيم منصوري عن تقرير "ألفاريز آند مارسال": المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة

كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في عيد الامن العام اللبناني عبر منصة "اكس": في عيد الأمن العام اللبناني، ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة، ويثبتون الشرعية بالشرعية، ٧٨ عاماً، وأكثر، في خدمة الشعب والوطن".وختم يهاشتاغ:" #معكن_الامن_بتجدد #تضحية_خدمة #الأمن_العام".
زار قائد الجيش العماد جوزيف عون في مستشفى أوتيل ديو المعاون الجريح أحمد صيدح الذي أصيب في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، واطّلع على وضعه الصحي منوهًا بشجاعته في أداء مهمته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.
رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها