وسيم منصوري: أتوجه إلى كل القوى السياسية بطلب إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي وحال المراوحة الحاضر يؤدى إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم إلى عزل لبنان دولياً