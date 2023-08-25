الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بوشكيان: الوزارة ستقفل المعمل غير القانوني بدون إنذار

2023-08-25 | 04:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بوشكيان: الوزارة ستقفل المعمل غير القانوني بدون إنذار
بوشكيان: الوزارة ستقفل المعمل غير القانوني بدون إنذار

تفقّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مصلحة الصناعة الاقليميّة في البقاع بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة. والتقى الموظّفين، واطّلع على سير الأعمال، واستمع إلى أصحاب المراجعات والعلاقة المباشرين وإمّا بموجب وكالة. واستفسر عن التزام الموظّفين بأصول الخدمة العامة، وتزويد المعلومات والمعطيات المطلوبة والصحيحة، والتدقيق بالمستندات وفق الأصول، وعدم التأخّر ببتّ الملفّات سلباً أو ايجاباً.

وأوضح بوشكيان أن المستند الأوّل والرئيسي الذي يجب على الصناعي أن يحصل عليه هو الترخيص الصناعي ليكون عمله قانونياً وشرعياً لا يشوبه شائبة. وهو ترخيص يُمنح لمرّة واحدة ولا يُلغى إلّا لمخالفة صاحبه الشروط التي حاز الترخيص على أساسها بعد إنذاره وتنبيهه وامهاله الفترة الكافية لتصحيح الخلل القائم. وبموجب الترخيص، يحصل بطريقة فورية على شهادة صناعية لمدّة سنة تخوّله الحصول على شهادة الـ Euro1 للتصدير، واستيراد المواد الاولية والآلات الصناعية، وتسجيل آليات وسيارات المعمل في مصالح تسجيل السيارات.

كما أشار بوشكيان: "لذلك، على المستثمر الجديد أو العامل في القطاع الصناعي من دون ترخيص، أن يغيّر في أولويّاته، وأن يتطلّع الى ما يضمن الإرث العائلي، واستمرارية المشروع، وديمومة العمل. ولن يتحقّق له ذلك إلا بالحصول على الترخيص. والشروط والمستندات المطلوبة للترخيص غير تعجيزية، ومن لا يلبّيها يكون الخلل كامناً في مكان ما لديه. وأنصح كلّ مستثمر بدراسة الجدوى الاقتصادية وبمدى مشروعيّة العقار والتصنيف وقانونيّة البناء أولاً."

أما عن حصول الصناعات القائمة غير المرخّصة على شهدات صناعية، شدّد بوشكيان على أنّ هذا الاجراء تدبير موقّت ومحصور بثلاثة أشهر فقط ولمرّة واحدة، ويُعطى لتسهيل التصدير، ومشروط بتقديم طالب الشهادة مسبقاً طلب ترخيص لدى الوزارة، وتعهّد باستكمال مستنداته.

وختم بوشكيان:" الترخيص الصناعي في وزارة الصناعة هو الأساس. لذلك أطالب العاملين في القطاع من دون ترخيص بأن يتقدّموا من المسؤولين والمعنيين في الوزارة للاستفسار ودراسة ملفّاتهم مجدذداً. قد تكون زالت أسباب الرفض في ظلّ تشريعات جديدة على سبيل المثال، وقد غاب الامر عن صاحب العلاقة.  في هذا الوقت، لدى علم وزارة الصناعة ومعرفتها واكتشافها أيّ عمل صناعي غير شرعي في العلن وفي الخفاء في أيّ قطاع كان سوف تقفله من دون إنذار
مقالات ذات صلة
بوشكيان: الوزارة ستقفل المعمل غير القانوني بدون إنذار

محليات

بوشكيان

وزارة الصناعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب رازي الحاج لـ "الجديد": يجب على الحكومة تأمين إيراداتها بالدولار الأميركي ولا إمكانية لتمييع أي قضية و"كل مرتكب ومخالف لازم يتحاسب"
البيسري: الأمن العام أوقف شبكة في مطار بيروت كانت تُهدد أمن البلد واللبنانيين

اقرأ ايضا في محليات

مولوي في عيد الامن العام: ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة
05:57

مولوي في عيد الامن العام: ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة

كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في عيد الامن العام اللبناني عبر منصة "اكس": في عيد الأمن العام اللبناني، ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة، ‏ويثبتون الشرعية بالشرعية، ‏٧٨ عاماً، وأكثر، في خدمة الشعب والوطن".

وختم يهاشتاغ:" ‏⁧‫#معكن_الامن_بتجدد⁩ ‏⁧‫#تضحية_خدمة⁩ ‏⁧‫#الأمن_العام⁩".

05:57

مولوي في عيد الامن العام: ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة

كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في عيد الامن العام اللبناني عبر منصة "اكس": في عيد الأمن العام اللبناني، ‏ألف تحية لمن بخدمتهم وتضحيتهم يبنون الدولة، ‏ويثبتون الشرعية بالشرعية، ‏٧٨ عاماً، وأكثر، في خدمة الشعب والوطن".

وختم يهاشتاغ:" ‏⁧‫#معكن_الامن_بتجدد⁩ ‏⁧‫#تضحية_خدمة⁩ ‏⁧‫#الأمن_العام⁩".

قائد الجيش زار المعاون الجريح أحمد صيدح في مستشفى أوتيل ديو
05:34

قائد الجيش زار المعاون الجريح أحمد صيدح في مستشفى أوتيل ديو

زار قائد الجيش العماد جوزيف عون في مستشفى أوتيل ديو المعاون الجريح أحمد صيدح الذي أصيب في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، واطّلع على وضعه الصحي منوهًا بشجاعته في أداء مهمته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

05:34

قائد الجيش زار المعاون الجريح أحمد صيدح في مستشفى أوتيل ديو

زار قائد الجيش العماد جوزيف عون في مستشفى أوتيل ديو المعاون الجريح أحمد صيدح الذي أصيب في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، واطّلع على وضعه الصحي منوهًا بشجاعته في أداء مهمته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها
Play
05:31
Play

رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها

رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها

05:31

رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها

رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023