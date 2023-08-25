سرقا سيارات من هذه المناطق وأصبحا في قبضة القوى الأمنية

"في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة من داخل السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات، حيث يتم كسر زجاج السيارات من مجهولين، وسرقة ما توفر في داخلها.

كُلفت شعبة المعلومات القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد المتورطين في هذه السرقات وتوقيفهم

وأضاف بيان قوى الأمن: بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وهي نوع "رينو" لون أسود عليها لوحات مزورة. كما تمكنت من كشف هوية الفاعلَين، وهما: ب. م. م. (مواليد عام ١٩٦٨ لبناني) ن. ا. (مواليد عام ۱۹۷۸ لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب والثاني مطلوب للقضاء بموجب 3 ملاحقات قضائية بجرائم سرقة وضرب وإيذاء.

بتاريخ 12-8-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما دوريات من الشعبة في بلدة دير القمر على متن السيارة المذكورة، حيث عملت على إلقاء القبض عليهما بعد أن حاولا الفرار من أمام الدورية ما اضطر عناصرها إلى إطلاق النار على إطارات السيارة وعرقلة سيرها وتوقيفهما وتم ضبط السيارة مع اللوحات المزورة والأساسية، وأدوات السرقة.

كما أشار بيان قوى الأمن أن: "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها من مناطق: الشوف، دير القمر، حمانا، العبادية، عاليه، زحلة، سعدنایل، شتورا، بيت شاما، خلدة، جونية، فيطرون، بتلون، وطى الجوز، وميروبا. كذلك، اعترفا ببيع المسروقات في محلة صبرا وتقاسم ثمنها، وبسرقة لوحتي سيارتين من عرمون وحارة حريك ووضعهما على سيارة الـ "رينو" أثناء تنفيذهما عمليات السرقة.

تم حجز السيارة عدليا، وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناء على إشارته".