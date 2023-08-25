الخليل عرض مع وفد من اتحاد رؤساء البلديات في العائدات من الصندوق البلدي المستقل والخليوي: مشروع مرسوم الصرف أحيل الى رئاسة الحكومة

وقد أبلغ الخليل الوفد أن العائدات من الصندوق البلدي المستقل أحيل مشروع مرسوم صرفها من وزارة المالية الى رئاسة الحكومة بانتظار إقراره في مجلس الوزراء والبالغ قيمته /638/ مليار ليرة لبنانية.

أما في ما خص العائدات من الرسم البلدي المحصل من الهاتف الخليوي فقد تم إطلاع الوفد على الكتاب الموجه من وزير المالية الى وزارة الاتصالات بهذا الشأن والذي يطلب فيه الوزير الخليل إيداع وزارة المالية كشفا تفصيليا للايرادات المحصلة لصالح البلديات من شركات الهاتف الخليوي حتى تاريخ 31/12/2022 والمسددة عبر مصرف لبنان ليصار الى إجراء اللازم وفقا للأصول.

وتطرق البحث أيضا الى إمكانية الحصول على سلفة خزينة لدفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في البلديات، وفق بيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية.