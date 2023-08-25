الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

القوات اللبنانية رداً على مقال في صحيفة الأخبار: جريمة قتل الحصروني مُنظمة من قبل جهة معينة

2023-08-25 | 07:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القوات اللبنانية رداً على مقال في صحيفة الأخبار: جريمة قتل الحصروني مُنظمة من قبل جهة معينة
القوات اللبنانية رداً على مقال في صحيفة الأخبار: جريمة قتل الحصروني مُنظمة من قبل جهة معينة

أشارت الدّائرة الإعلاميّة في حزب "القوات اللبنانية"، ردًّا على مقال نُشر في إحدى الصّحف بعنوان "تحقيقات عين إبل: لا أجوبة شافية"، إلى أنّ الصّحافيّة كاتبة المقال "تحدثّت فيه نقلًا عن مصدر أمني مطّلع على التّحقيق في جريمة اغتيال ​الياس الحصروني​، عن "إخفاء متعمّد لعناصر رئيسيّة قد تساعد في كشف الفاعلين".

ولفتت في بيان، إلى أنّها "لم تقُل لنا أو المصدر إذا كان حقيقيًّا، مَن الجهة الّتي تتعمّد إخفاء العناصر الرّئيسيّة الّتي تساعد على كشف الجريمة؟ ولماذا التستُّر عليها وعدم تسميتها؟ ولماذا الكلام عن إخفاء متعمّد، من دون الإشارة إلى الجهة القادرة على التّحرُّك بسهولة في هذه المنطقة؟ ولماذا المصدر الأمني الّذي طلب الحصول على معلومات ولم يحصل عليها، لا يوجِّه أصابع المسؤوليّة إلى الجهة الّتي تتعمّد إخفاء الحقيقة عنه وعن اللّبنانيّين؟".

وشدّدت الدّائرة على أنّ "ما هو ثابت وأكيد، أنّ هذه الجريمة منظَّمة من فريق لديه سهولة حركة، وقدرة على تجنيد مجموعة تولّت عمليّة المراقبة ومن ثمّ الكمين والخطف والقتل، وتصوير هذا القتل بأنّه نتيحة حادث سير"، مركّزةً على أنّ "ما هو ثابت وأكيد أيضًا، أنّ عمليّة الاغتيال حصلت في منطقة تقع في عمق مناطق سيطرة "حزب الله"، وبالتّالي مَن الجهة الّتي تتولّى عمليّة الإخفاء المتعمّد لعناصر رئيسيّة قد تساعد في كشف الفاعلين؟ الإجابة طبعًا "حزب الله".

وأوضحت أنّ "لجهة قول الصحافيّة نقلًا عن مصادر أسمتها مواكبة للتّحقيق، بأنّ "العمل يجري وفق فرضيّات مختلفة تشتمل على احتمال أن يكون الحصروني مات قتلًا لأسباب شخصيّة أو ماليّة"، نسأل الصحافيّة ومَن خلفها وما أسمتهم مصادر مواكبة للتّحقيق: من هذا الشّخص الّذي يَقتُل انتقامًا لأسباب شخصيّة أو ماليّة، ولديه القدرة على تأليف مجموعة من خمس سيّارات وتسعة أشخاص، وتتعقّب الحصروني وتكمن له وتخطفه وتقتله؟".

كما أكّدت أنّه "يحصل الكثير من عمليّات القتل لأسباب شخصيّة وماليّة، فيتولّى القاتل بنفسه العمليّة أو يصطحب معه أحد أفراد عائلته أو أصدقائه، ولكن هذا الفرد مهما عظم شأنه، لا يستطيع أن يؤلِّف مجموعةً منظّمةً وتكون لديه الجرأة في المراقبة والخطف والقتل وفي منطقة تابعة أمنيًّا وعسكريًّا لـ"حزب الله".
مقالات ذات صلة
القوات اللبنانية رداً على مقال في صحيفة الأخبار: جريمة قتل الحصروني مُنظمة من قبل جهة معينة

محليات

القوات اللبنانية

صحيفة الاخبار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة
الخليل عرض مع وفد من اتحاد رؤساء البلديات في العائدات من الصندوق البلدي المستقل والخليوي: مشروع مرسوم الصرف أحيل الى رئاسة الحكومة

اقرأ ايضا في محليات

العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال
08:21

العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال

عثر أحد المواطنين ليل أمس عند الساعة 12:00 على محفظة سوداء تحوي مبلغاً من المال، في صور - خط الكورنيش البحري.
على من يجدها الاتصال بتلفزيون الجديد.

08:21

العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال

عثر أحد المواطنين ليل أمس عند الساعة 12:00 على محفظة سوداء تحوي مبلغاً من المال، في صور - خط الكورنيش البحري.
على من يجدها الاتصال بتلفزيون الجديد.

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية
08:19

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة الشويفات - عاليه، الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.

08:19

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة الشويفات - عاليه، الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023