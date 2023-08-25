خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة الشويفات - عاليه، الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.