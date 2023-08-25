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محليات

خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة

2023-08-25 | 07:27
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خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة

خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة

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خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة

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لاتفيا

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العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال
08:21

العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال

عثر أحد المواطنين ليل أمس عند الساعة 12:00 على محفظة سوداء تحوي مبلغاً من المال، في صور - خط الكورنيش البحري.
على من يجدها الاتصال بتلفزيون الجديد.

08:21

العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال

عثر أحد المواطنين ليل أمس عند الساعة 12:00 على محفظة سوداء تحوي مبلغاً من المال، في صور - خط الكورنيش البحري.
على من يجدها الاتصال بتلفزيون الجديد.

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية
08:19

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة الشويفات - عاليه، الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.

08:19

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة الشويفات - عاليه، الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.

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