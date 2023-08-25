قوى الأمن: توقيف مواطن على حاجز ضهر البيدر وضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزته

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 2023-08-11، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بشخص على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون أسود، متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويُدعى: "ش. ك." (مواليد عام 1995، لبناني)".