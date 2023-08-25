قوى الأمن: توقيف مواطن على حاجز ضهر البيدر وضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزته
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 2023-08-11، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بشخص على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون أسود، متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويُدعى: "ش. ك." (مواليد عام 1995، لبناني)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط ما يلي: كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون، 9 حبّات من مادّة الكبتاغون، 13 حبّة مخدّرة لون أصفر، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، دفتر ورق لفّ، مسدّس حربي وممشطان، و3 طلقات".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".