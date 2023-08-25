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محليات

تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

2023-08-25 | 08:19
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تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية
تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

شيّعت قيادة الجيش وأهالي مدينة الشويفات - عاليه، الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، الذي استشهد بتاريخ 23 / 8 / 2023 في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. استهل التشييع بإقامة مراسم التكريم للملازم أول الطيار الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو، حيث أدّت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية، ثم نُقل الجثمان إلى مدينة الشويفات. وقد مثّل قائدُ منطقة جبل لبنان كلًّا من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون في احتفال التأبين.

 وألقى العميد الركن عمر مجلد قائد منطقة جبل لبنان كلمة بالمناسبة نوّه فيها ببطولة الشهيد وتفانيه في أداء الواجب العسكري، ومما جاء فيها: "لقد شاءَ القضاءُ المحتومُ أنْ يَختتمَ شهيدُنا حياتَه وهو يحلقُ في سماءِ وطنِهِ الذي عَشِقَهُ منذُ الطفولة، فقرَّرَ أن يصبحَ أحدَ حراسِهِ الأشداء، وانضوى في صفوفِ الجيشِ طيّارًا متألقًا محترفًا، مشهودًا له بالانضباطِ والمناقبيةِ والتميُّز، وبالفكرِ اللامعِ والأخلاقِ الحميدة".
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تشييع الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادث تحطم طوافة عسكرية

محليات

قيادة الجيش

الجيش اللبناني

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