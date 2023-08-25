بري أبرق لوزير النفط العراقي معزيا بوفاة ابنته وأفراد من عائلته
ابرق رئيس مجلس النواب النواب نبيه بري لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني معزيا بوفاة ابنته وعدد من افراد عائلته جراء حادث سير على طريق النجف الأشرف بعد العودة من مراسم دفن والد الوزير حيان عبد الغني .
وجاء في نص برقية تعزية بري : "بسم الله الرحمن الرحيم
(ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم".
"معالي وزير النفط في جمهورية العراق الشقيق السيد حيان عبد الغني حفظكم المولى.
بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، تلقينا النبأ المفجع بوفاة ابنتكم وإثنان من اشقائكم جراء حادث سير مؤلم على طريق النجف الأشرف بعد مراسم دفن والدكم رحمه الله .
انني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أتقدم من معاليكم بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمكم والعائلة الكريمة عظيم الصبر والسلوان .
(وإنا لله وإنا اليه راجعون)".