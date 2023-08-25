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محليات

بيان من مكتب ميقاتي بشأن تحقيقات موناكو... اليكم ما جاء فيه

2023-08-25 | 09:12
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بيان من مكتب ميقاتي بشأن تحقيقات موناكو... اليكم ما جاء فيه
بيان من مكتب ميقاتي بشأن تحقيقات موناكو... اليكم ما جاء فيه

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الاتي:

أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة  في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.

وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة".

وأضاف البيان: "إن هذا القرار  يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية

مع اقفال هذا الملف ، يهمنا التأكيد انه

لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء".

وختم البيان : "إن دولة الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل". 

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