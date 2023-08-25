المرتضى : محاولة تشريع الشذوذ هي اخطر مساعي ترويجه في لبنان وقد تم اسقاطها ولن يجرؤ احد على متابعتها

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "اكس" : "الفيلم مجرد حلقة من برنامج متشعب يعمل على الترويج للشذوذ في مجتمعنا اللبناني بوسائل مختلفة منها ما هو سينمائي (كالفيلم المذكور) وتربوي (كالمواد التي جرى السعي لإدخالها الى المدارس وتم منعها من قبل وزارة التربية) ومسرحي(كالعروض التمثيلية والواقعية المتهتكة التي يقدمها البعض في بعض المقاهي والملاهي والاماكن) وإعلامي( من بعض الاعلام المشبوه في ارتباطاته ومصادر تمويله والذي تهاجم ابواقه كل من يتصدى لترويج الشذوذ) والكتب (التي تعرضها احدى المكتبات في بيروت) فضلا عن مجموعات على التواصل الاجتماعي تشجع الشذوذ وتصوره امرا طبيعيا حضاريا.



