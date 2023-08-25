مدير عام الزراعة : العسل اللبناني مجددا في اسواق الاتحاد الاوروبي

"وبعد المتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة مع الجانب الأوروبي منذ العام ٢٠١٩، اعيد ادراج لبنان ضمن الدول المسموح لها بتصدير العسل الى دول الاتحاد الاوروبي".

وأضاف : "رغم كل الازمات المتراكمة نجح لبنان بادخال اول شحنة من العسل الطبيعي اللبناني من منتجات عسل جبل الشيخ الى الاسواق الاوروبية مما يؤكد على مطابقة المنتج اللبناني لاعلى المعايير والمواصفات العالمية والدولية".

كما شكر لحود شكرا دعم وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وجهود مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وتعاون سفارة لبنان في بروكسل وللملحق الاقتصادي لديها.

وأشار لحود أن "وزارة الزراعة مستمرة في تسويق الانتاج الزراعي اللبناني هنيئا لمنتجي العسل في لبنان".