وفاة مؤسس وناشر جريدة 'السفير' طلال سلمان عن عمر ناهز 85 عامًا

مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": تشكيل اللجان لدراسة مطالب باسيل تدل على عدم السرعة في حسم التفاهم واستعصاء الحلول وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الملف الرئاسي إنما حزب الله يتعامل معه بنفس إيجابي

مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": تشكيل اللجان لدراسة مطالب باسيل تدل على عدم السرعة في حسم التفاهم واستعصاء الحلول وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الملف الرئاسي إنما حزب الله يتعامل معه بنفس إيجابي

مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": تشكيل اللجان لدراسة مطالب باسيل تدل على عدم السرعة في حسم التفاهم واستعصاء الحلول وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الملف الرئاسي إنما حزب الله يتعامل معه بنفس إيجابي

مصادر سياسية لـ"الجديد": لن يكون هناك أي تحرك قطري جدي قبل انتهاء الفرنسيين من مبادرتِهم وتبيان نتائجِها