"الجيش اللبناني بيشتغل ديلفيري" مقطع فيديو يثير الجدل و يحيل كوميديًا إلى التحقيق

وفي التفاصيل، أشارت محامية حجار ديالا شحادة لـ "الجديد" أنه تم الضغط علىها للخروج من جلسة التحقيق مع حجار بحجة إنتهاء التحقيق ولكن بعد مرور حوالي ال5 ساعات تبين أن التحقيق لم يختتم بعد".

ويذكر أن نور حجار كان لديه عرضاً مسرحياً برفقة بعض الشخصيات الفنية في مسرح دوار الشمس في الطيونة لجمع التبرعات لإعادة ترميم المسرح بعدما إحترق منذ حوالي الشهر.

الفيديو الذي تسبب بإستدعاء حجار: