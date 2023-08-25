مصادر سياسية لـ"الجديد": لن يكون هناك أي تحرك قطري جدي قبل انتهاء الفرنسيين من مبادرتِهم وتبيان نتائجِها

مراسل "الجديد: لن يكون هناك كلمة او تصريح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا للبطريرك الراعي بعد انتهاء اللقاء التشاوري الوزاري في الديمان بل سيصدر بيان بعد انتهاء اللقاء