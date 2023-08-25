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نقابة الصحافة نعت طلال سلمان: خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة

2023-08-25 | 14:49
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نقابة الصحافة نعت طلال سلمان: خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة
نقابة الصحافة نعت طلال سلمان: خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة


 نعى مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، صاحب و ناشر صحيفة "السفير" اللبنانية وعضو مجلس نقابة الصحافة السابق الزميل الاستاذ طلال سلمان، وجاء في بيان النعي: "دمعة حبر متشحة بالسواد ندرفها على خد الكلمات. يرتعش القلم وهو يكتب نعياً لفارس من فرسانه يترجل عن صهوة الكتابة والورق ويرثي "صوت الذين لا صوت لهم" وهو يرحل من دون استئذان قبل ان ينهي السير "على الطريق" نحو قضايا الوطن والامة والارض والانسان.
خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة. ستون عاما ونيف، حر مدافع عن الحرية والتحرير. هو باختصار حتى آخر نبض من نبض حبره وقلبه نقول وداعا طلال سلمان.
 
ننعيه الى اللبنانيين والى العالم العربي ونتقدم من اسرته الصغيره آل سلمان وأسرته الكبيرة الصحافة اللبنانية والعربية ومن سائر الذين عملوا معه وتتلمذوا في مدرسته الإعلاميه "السفير"، ننعيه عضوا لسنوات في مجلس النقابة سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع برحمته ويلهمنا وذويه ومحبيه وسائر من عرفه عظيم الصبر والسلوان متمنين على الزملاء في كافة الصحف ان تبادل الراحل الكبير بالتزام شارة حداد على الراحل الكبير في صدر صفحتها الاولى، وانا لله وانا اليه راجعون".
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