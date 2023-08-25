الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
11:06
"الجيش اللبناني بيشتغل ديلفيري" مقطع فيديو يثير الجدل و يحيل كوميديًا إلى التحقيق
06:58
شرطي سابق أراد قتل زوجته.. فقتل 3 غيرها وأصاب 6 آخرين
05:58
دواء مهرّب في لبنان وأمن الدولة توقف المتورّطين
04:50
الأمطار على الأبواب... إليكم طقس الأيام المقبلة
2023-08-24
حدثت في بلاط الملك هنري الثاني وتفاصيلها مأساوية.. القصة الحقيقية لرائعة ديزني "الجميلة والوحش"
محليات
قطع طريق كورنيش المزرعة بحاويات النفايات والاطارات المشتعلة
2023-08-25 | 16:06
A-
A+
قطع طريق كورنيش المزرعة بحاويات النفايات والاطارات المشتعلة
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: قطع طريق المساكن - صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم جمع النفايات من البلدة
قطع طريق عام الهلالية شرق صيدا احتجاجا على تراكم النفايات
مصادر سياسية لـ"الجديد": لا موفد قطري في لبنان إنما المساعي القطرية عن طريق سفارتها لم تتوقف للدفع نحو التسوية وتحضير أرضيتِها
قطع طريق كورنيش المزرعة بحاويات النفايات والاطارات المشتعلة
محليات
كورنيش
المزرعة
بحاويات
النفايات
والاطارات
المشتعلة
العودة الى الأعلى
وسيم منصوري: لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق دون إقرار الاصلاحات
وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي: جرى التوافق على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في إحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً
اقرأ ايضا في محليات
15:05
اطلاق سراح الشاب نور حجار بعد احتجازه لحوالي ١١ ساعة لدى الشرطة العسكرية
15:05
اطلاق سراح الشاب نور حجار بعد احتجازه لحوالي ١١ ساعة لدى الشرطة العسكرية
14:53
رئيس هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار: فوز هذه اللائحة بالتزكية!
14:53
رئيس هيئة الاشراف على انتخابات رئاسة التيار: فوز هذه اللائحة بالتزكية!
14:49
نقابة الصحافة نعت طلال سلمان: خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة
14:49
نقابة الصحافة نعت طلال سلمان: خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة
يحدث الآن
عربي و دولي
16:39
الخارجية الفرنسية: لا سلطة للانقلابيين في النيجر لمطالبة سفيرنا بالرحيل
عربي و دولي
16:07
بايدن تعليقا على صورة ترامب الجنائية: رجل وسيم
محليات
16:06
قطع طريق كورنيش المزرعة بحاويات النفايات والاطارات المشتعلة
زوارنا يقرؤون الآن
2023-06-04
عابد فهد يتحدث عن كواليس مشاركته مع كاريس بشار في "النار بالنار" ويكشف رأي زوجته
04:50
الأمطار على الأبواب... إليكم طقس الأيام المقبلة
16:06
قطع طريق كورنيش المزرعة بحاويات النفايات والاطارات المشتعلة
04:12
جويس عقيقي تدخل القفص الذهبي وهذه هوية العريس
15:05
اطلاق سراح الشاب نور حجار بعد احتجازه لحوالي ١١ ساعة لدى الشرطة العسكرية
2023-07-16
قصي خولي يكشف عن تحضير يحيى بيازي لمشروع جديد.. هذا ما قاله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:18
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023
13:16
النشرة الجوية 25-08-2023
09:07
داود رمال : الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت كان المطلوب منهما رصد معلومات عن حزب الله
07:27
خسارة لبنان أمام لاتفيا 70 – 109 في بطولة العالم لكرة السلة
05:31
رازي الحاج : لم نرفض الاجابة على رسالة لودريان وهناك تحفُّظ على شكلها
05:27
رازي الحاج : المشكلة تكمن بتمسك فريق الممانعة بمرشحه
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
04:50
الأمطار على الأبواب... إليكم طقس الأيام المقبلة
منوعات
04:50
الأمطار على الأبواب... إليكم طقس الأيام المقبلة
فن
04:12
جويس عقيقي تدخل القفص الذهبي وهذه هوية العريس
فن
04:12
جويس عقيقي تدخل القفص الذهبي وهذه هوية العريس
محليات
11:06
"الجيش اللبناني بيشتغل ديلفيري" مقطع فيديو يثير الجدل و يحيل كوميديًا إلى التحقيق
محليات
11:06
"الجيش اللبناني بيشتغل ديلفيري" مقطع فيديو يثير الجدل و يحيل كوميديًا إلى التحقيق
محليات
09:07
داود رمال : الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت كان المطلوب منهما رصد معلومات عن حزب الله
محليات
09:07
داود رمال : الشخصان اللذان تم توقيفهما في مطار بيروت كان المطلوب منهما رصد معلومات عن حزب الله
محليات
08:21
العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال
محليات
08:21
العثور على محفظة سوداء ليل أمس في صور تحوي مبلغاً من المال
محليات
02:39
أسعار المحروقات ترتفع..كيف أصبحت؟
محليات
02:39
أسعار المحروقات ترتفع..كيف أصبحت؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023