الجمهورية: لا جديد في الملف الرئاسي وبعض القوى المعارضة تستمر في التحامل على مهمة لودريان لإجهاضها

وقالت مصادر معنية للصحيفة، أن "بعض اطراف اللقاء الخماسي ضالعون في تحريك هذه الحملة، ربطاً بما يدور من مفاوضات حول ملفات اخرى اقليمياً ودولياً، بحيث يصعّدون في لبنان ليحصلوا على ما يريدون في الاقليم. كما انّ المتحاملين على لودريان ربما يهدفون الى احباط الحوار بين التيار والحزب، لاعتقادهم انّ نجاحه من شأنه ان يغيّر حتماً في موازين القوى في الاستحقاق الرئاسي لغير مصلحتهم".