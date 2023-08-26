الجمهورية: غرينفيلد ثمّنت الموقف اللبناني لجهة تأكيده ضمان سلامة قوات اليونيفيل

قالت مصادر ديبلوماسية في بعثة لبنان في الامم المتحدة لصحيفة الجمهورية، انّ "غرينفيلد، كانت صريحة جداً واستهلت مداخلتها بتقدير الموقف اللبناني الذي عبّر عنه بوحبيب لجهة تأكيدات لبنان وتوجّهات حكومته لضمان سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل".

كذلك شدّدت على "دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدّد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حتى تتمكن من القيام بمهماتها كاملة كما قال قرار تكليفها بموجب القرار 1701 بالمهمّة منذ العام 2006 حتى اليوم وما تمّ تفويضها به من مهمّات".



وعندما تطرقت غرينفيلد إلى التفاصيل الجيوسياسية والأمنية الضامنة لمهمة قوات اليونيفيل وقواعد السلوك التي تضمن سلامة جنودها، عبّرت عن قلقها من احتمال تكرار بعض الحوادث التي تعرّضت لها، مشيرة الى "جريمة مقتل احد الجنود الايرلنديين في «العاقبية» عشية عيد الميلاد نهاية العام الماضي".



ولفتت النظر الى "المخاطر المترتبة على انتشار خيم «أخضر بلا حدود» التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات أخيراً، لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات «حزب الله» في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق"